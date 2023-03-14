"Финам" подтверждаем рейтинг "покупать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью 63,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 63% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Китайский оператор железнодорожных систем общественного транспорта MTR Corporation представил финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль акционеров в отчетном периоде увеличилась на 3% г/г (до HKD9,8 млрд или HKD1,59 на акцию). Выручка компании по итогам прошлого года повысилась на 1,3% г/г (до HKD47,8 млрд). Росту показателя преимущественно способствовало увеличение доходов по проектам метрополитена Мельбурна и Сиднея, тогда как отрицательное воздействие на бизнес компании в Гонконге и материковом Китае оказала пятая волна COVID-19. Однако во второй половине года обстановка на внутреннем рынке начала постепенно восстанавливаться - благодаря отходу от политики "нулевой терпимости" в январе 2023 года пассажиропоток на общественном транспорте между Гонконгом и Китаем достиг 5 млн человек или 87% от допандемийного уровня против 66% в 1П22 и 86% во 2П22, - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева. - Мы полагаем, что открытие экономики Китая будет способствовать дальнейшему восстановлению пассажиропотока на общественном транспорте и росту трафика на торговых площадках, которыми управляет MTR на внутреннем рынке. При этом будущие перспективы международного бизнеса компании также остаются оптимистичными - концессия на эксплуатацию центрального участка линии метро Elizabeth в Лондоне была продлена до мая 2025 года, в Швеции компания остается крупнейшим железнодорожным оператором по объему пассажиропотока, в Австралии продолжают расти объемы транспортных операций".

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