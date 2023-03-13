БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Qiwi , "Мечел", "Магнит" и "Северсталь".

"Сбербанк заработал 271 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2022 года по МСФО. Председатель правления Сбербанка, Герман Греф, отметил, что достигнутый запас прочности позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Исходя из 50% прибыли за 2022 год, размер потенциальных дивидендов составляет 6 руб. на акцию. Это соответствует около 3% дивдоходности. При этом есть вероятность, что дивиденды могут оказаться и выше отмеченного коэффициента. Бумаги с октября 2022 года находятся в растущем тренде, на локальных максимумах. На среднесрочном горизонте акции могут подняться к 180-200 руб.", - отмечают эксперты.

Они также считают, что в свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал стоит присмотреться к акциям Qiwi. Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики. Драйвером для бумаг станет отчет за IV квартал. При этом ожидания сильных показателей могут закладываться в бумаги заранее. С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.

"Ослабление рубля в 2022 году увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний, - подчеркивается в материале. - В совокупности с ростом цен на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций "Мечела". Позитивная конъюнктура позволяет "Мечелу" снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Ориентирами на ближайшие месяцы можно выделить зону 150-165 руб.".

Из бумаг с пониженным уровнем риска, на взгляд экспертов БКС Экспресс, стоит отметить "Магнит": "Компания выглядит довольно слабо в последние месяцы из-за отказа от публикации отчетов и невыплаты дивидендов. Тем не менее операционные и финансовые показатели в 2022 году должны быть довольно сильными. Текущие уровни в бумаге выглядят интересными на средне- и долгосрочную перспективу. Ориентирами роста на ближайшие месяцы можно выделить 5250-5600 руб. Пробиться выше можно будет при возобновлении выплаты дивидендов"

Акции "Северстали", по мнению стратегов, интересны в свете роста цен на сталь в РФ. С начала года экспортные цены на г/к прокат выросли на 31%, в то время как внутренние прибавили лишь 8%. Внутренние цены реагируют на динамику с лагом примерно в 2 месяца, указывают аналитики, и это создает возможности заработать на ориентированных на РФ металлургах. Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. Среднесрочным ориентиром в бумаге выступает зона 1160-1200 руб., отмечается в материале.

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