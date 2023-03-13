Цена нефти продолжит торговаться в диапазоне $83-86/барр. на текущей неделе - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") полагают, что цена нефти Brent продолжит торговаться в диапазоне $83-86 за баррель на текущей неделе, сообщается в еженедельном обзоре инвесткомпании.

"Падение нефтяных рынков за последнюю неделю вызвано растущими опасениями потенциально более продолжительного или значительного повышения процентной ставки в США, - отмечают эксперты. - Вместе с тем Urals показывает опережающую динамику вторую неделю подряд, что, на наш взгляд, стало результатом сокращения добычи в марте. Дисконт Urals-Brent (сейчас $22/барр.) стал значительно ближе к уровню ноября прошлого года, до введения эмбарго, - $17-18/барр. Отметим, что число буровых установок в США незначительно, но уверенно снижается четвертый месяц подряд, что скажется на ценах на нефть позже в этом году. Мы полагаем, что на этой неделе Brent продолжит торговаться на уровне $83-86/барр., а дальнейшее снижение дисконта Urals пока маловероятно".

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