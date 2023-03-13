SberCIB закрыл тактическую идею покупать акции Юнипро

SberCIB Investment Research закрыл тактическую идею "покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 1,96 руб. за штуку", открытую 2 ноября 2022 года, т. к. котировки выросли, и краткосрочных катализаторов для них нет, сообщается в комментарии инвестбанка.

Аналитики констатируют, что с момента открытия нашей идеи в ноябре 2022 года акции подорожали на 23%. Свой вклад в их рост внесла и публикация сильных финансовых результатов компании за 2022 год. "Мы закрываем тактическую идею, т. к. котировки выросли, и краткосрочных катализаторов для них нет. Компания все еще торгуется с низкими коэффициентами "EV/EBITDA на 2023 год", ее текущая целевая цена составляет 2,07 руб. за акцию на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста более 20%", - пишут эксперты.

Однако полная реализация этого потенциала, на взгляд аналитиков, зависит от возобновления дивидендных выплат. Пока компания воздерживается от распределения дивидендов. Это связано с неопределенностью относительно выхода из капитала "Юнипро" текущего контролирующего акционера.

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