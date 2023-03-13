"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Белуги до 7116 руб

"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций "Белуга Групп" до 7116 руб. за штуку на горизонте года на фоне ожидаемой переоценки за счёт роста финансовых показателей и дивидендов в ближайшие годы, сообщается в комментарии аналитиков.

"Отчетность компании за 2022 год даже превзошла наши ожидания, а дивиденды стали большим сюрпризом. Компания заплатит за весь 2022 год 89% чистой прибыли, и это не считая фактического байбэка, связанного со снижением доли основателя. Дивидендная доходность только по финальному дивиденду 11,5%, а за весь год выходит почти 20%. При этом акции компании, на наш взгляд, ещё довольно слабо отреагировали на прошедшие события. Мы обновляем целевую цену по акциям "Белуги" до 7116 рублей, что предполагает более чем удвоение акций с текущих уровней", - пишут аналитики.

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