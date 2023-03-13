Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Jinko Solar до $57

Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций китайского производителя солнечных модулей Jinko Solar Co. с $50 до $57 за штуку с рекомендацией "держать" на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за четвертый квартал о продажах значительно выше ожиданий, при этом рост поставок модулей замедлился по сравнению с результатом за июль-сентябрь 2022 года. Компания рассчитывает, что в текущем году предложение поликремния будет достаточным для поддержания устойчивого спроса. Это приведет к снижению цен на поликремний, что, в свою очередь, позволит уменьшить стоимость модулей, улучшив экономику для проектов. Бумаги JinkoSolar с начала года подорожали на 32%. Наш таргет по бумаге повышен с $50 до $57, но текущий уровень цены уже близок к справедливой. Рекомендуем держать акции компании на горизонте следующих 12 месяцев, но в краткосрочной перспективе возможно некоторое снижение их котировок: неоднозначные показатели отчетности способны побудить некоторых инвесторов зафиксировать прибыль", - пишет эксперт Дмитрий Поздняков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.