ЦБР, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% в марте 2023г - SberCIB

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 17 марта 2023 года, при этом к концу текущего года возможен ее подъем до 8,5%, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Цены растут по-прежнему медленно. В феврале инфляция составила 0,46%, а в последние две недели цены снизились на 0,02%. В то же время остаются инфляционные риски. В стране растут зарплаты в реальном выражении и улучшаются оценки потребительской уверенности, что может привести к устойчивому восстановлению частного спроса. Как отмечает сам ЦБ, этот процесс может идти быстрее, чем восстанавливается предложение товаров и повышается производительность труда, что может вызвать ускорение инфляции. Одновременно инфляционные ожидания населения остаются выше исторических средних значений. Как и на заседании в феврале, регулятор сообщит, что будет готов повышать ставку при дальнейшем усилении инфляционных рисков. Мы допускаем, что к концу года ключевая ставка вырастет до 8,5%", - пишет эксперт в комментарии.

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