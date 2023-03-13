Возможно сохранение давления на цену акций Country Garden Holdings в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение давления на котировки акций Country Garden Holdings в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Country Garden Holdings упали на 4,1%, когда компания объявила о возможном чистом убытке за 2022 год (первому со времени выхода на биржу) в размере CNY5,5-7,5 млрд ($0,8-1,1 млрд), в то время как консенсус-прогноз предполагал прибыль в $1,7 млрд. Скорее всего, негативный прогноз в части прибыли еще какое-то время продолжит оказывать давление на стоимость акций эмитента", - отмечают эксперты в комментарии.

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