ЦБ РФ вряд ли изменит уровень ставки на заседании 17 марта - "Велес Капитал"

ЦБ РФ вряд ли изменит ключевую ставку на заседании в пятницу, 17 марта 2023 года, учитывая замедление темпов исполнения бюджетных расходов, сокращение профицита и удорожание стоимости ликвидности в банковской системе, но при этом, вероятно, сохранит в пресс-релизе сигнал о возможности ужесточения денежно-кредитной политики, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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