БКС Экспресс позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Белуги

БКС Экспресс позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Beluga Group, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Пучкарева.

"Рекомендация совета директоров эмитента о выплате 400 рублей на одну обыкновенную акцию превысила наши ожидания. Компания решила выплатить больше минимальных 50% от чистой прибыли по МСФО. Крупные дивиденды стали результатом сильных финансовых показателей в 2022 году на фоне роста и развития розничной сети "ВинЛаб", продажи международных прав на флагманский бренд. Решение по дивидендам поддержит акции компании в среднесрочной перспективе, сохраняем позитивные ожидания по бумагам Beluga Group", - пишет аналитик.

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