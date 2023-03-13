Вероятен отскок рынка акций США на торгах в понедельник - Freedom Finance Global

Аналитики Freedom Finance Global прогнозируют отскок американского рынка акций вверх в ходе предстоящей торговой сессии в понедельник после существенной коррекции вниз в конце прошлой недели, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Основными драйверами восстановления послужат разрешение ситуации с Silicon Valley Bank и другими банками, выступление Джо Байдена по поводу ситуации в финансовом секторе, внеплановое заседание ФРС США, а также ряд значимых корпоративных событий. Публикации значимых отчетов компаний из индекса широкого рынка или высокотехнологичных гигантов на понедельник не запланировано. Рыночная волатильность на фоне событий в финансовом секторе США сохраняется на повышенном уровне. Индекс VIX перед началом торгов 13 марта закрепился на отметке 24,8 пункта, - указывают аналитики. - В ходе торгов 10 марта индекс S&P 500 продолжил корректироваться, достигнув верхней границы долгосрочного нисходящего тренда на отметке 3860 пунктов, которая выступила для индекса поддержкой. Большинство технических индикаторов указывают на коррекцию S&P 500, при этом RSI и так уже находится в зоне перепроданности, а утренние фьючерсы, напротив, закладывают существенное движение котировок вверх на старте торгов. Считаем, что в текущей рыночной ситуации направление движения рынка будут преимущественно определяться фундаментальными факторами".

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