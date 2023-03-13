Главные события недели - SberCIB

Данные по потребительской инфляции в США в феврале выйдут на текущей неделе, также Банк России примет решение по ключевой ставке, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. Кроме того, указывают эксперты инвестбанка, продолжится сезон публикации отчетностей (VK, Polymetal, "РусАл" и X5).

13 марта:

- Индекс тенденций на рынке труда США в феврале.

14 марта:

- Индекс потребительских цен в США в феврале;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса США в феврале от NFIB;

- Реальные располагаемые денежные доходы в США в феврале;

- Ежемесячный обзор ОПЕК по рынку нефти.

15 марта:

- Индекс цен производителей в США в феврале;

- Розничные продажи в США в феврале;

- Инвестиции в основной капитал, промышленное производство и розничные продажи в Китае в феврале;

- Товарно-материальные запасы в США в январе;

- Промышленное производство в еврозоне в январе.

16 марта:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США в феврале;

- Финансовые результаты "РусАла", Polymetal и VK за 2022 год.

17 марта:

- Решение ЦБ РФ по ключевой ставке;

- Индекс потребительских настроений в США в марте от Мичиганского университета;

- Промышленное производство в США в феврале;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в феврале;

- Отчетность X5 Retail Group за 2022 год по МСФО.

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