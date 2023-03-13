"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Polymetal с целью 576 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 576 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,76%, стоп-приказ: 492 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что, по данным производственного отчета за IV квартал 2022 года, компания распродавала скопившиеся за год запасы и показала хорошие данные по продажам, как следствие, сократился чистый долг.

"С технической точки зрения котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена подходит к следующему уровню сопротивления и может отработать его пробой. Начиная с 15 февраля на графике образовались четыре формации "Внутренний бар" (одна свеча внутри другой), которые были пробиты вверх, что можно расценивать как подтверждающий сигнал. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 492 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

Polymetal - один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане, входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.