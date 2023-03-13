Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Gap до $12

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Gap Inc. до $12 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна.

"Компания отчиталась за октябрь-декабрь 2022 года. Большинство результатов производителя одежды оказались ниже, чем предполагал консенсус. Отчетность GAP мы оцениваем негативно. Единственным положительным моментом можно считать сокращение операционных затрат. Основной проблемой компании мы считаем не снижение спроса со стороны потребителей с низким доходом, а проблемы с формированием состава руководства, которые мешают выработке эффективного плана развития. Мы не ожидаем существенного улучшения потребительских настроений в текущем квартале, поэтому не прогнозируем роста финансовых результатов у Gap. С учетом этого снижаем целевую цену по акции компании до $12", - пишет эксперт.

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