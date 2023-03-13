"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Novartis с целью $86

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Novartis AG с целью $86 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: $78,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Novartis официально заявила о запуске новой программы байбэка, в рамках которой она может потратить до 10 млрд швейцарских франков ($10,9 млрд) на выкуп своих акций. По мнению аналитиков, данная новость должна оказать положительно влияние на стоимость акций в краткосрочной перспективе.

"С технической точки зрения технического анализа после существенного снижения с начала года цена акции стабилизируется вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $86. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $78,5 риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают эксперты "Финама".

Novartis International AG - транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания работает в 140 странах.

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