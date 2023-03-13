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13 марта 2023 года 14:16
ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 7,5% на ближайшем заседании - Совкомбанк
Банк России на заседании 17 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Пока текущая динамика инфляции не требует повышения ставки, но проинфляционные риски нарастают. Поэтому мы полагаем, что Банк России ужесточит риторику и укажет на вероятное повышение ставки позднее в этом году. В пользу сохранения ключевой ставки на текущем уровне выступают замедление годовой инфляции и текущие низкие темпы инфляции, которые в последние недели остаются ниже сезонной нормы", - отмечает эксперт. С прошлого февральского заседания ЦБ годовая инфляция снизилась с 11,8% в январе до 11% в феврале, констатирует Васильев. К 6 марта, по его оценкам, годовая инфляция замедлилась до 9,4%. К концу марта эксперт прогнозирует резкое падение годовой инфляции ниже 4% из-за ухода из базы расчета высокого значения марта 2022 года в 7,6%. "Проинфляционные риски ещё выросли с прошлого февральского заседания Банка России, - указывает стратег банка. - Такими рисками являются ослабление курса рубля, рост инфляционных ожиданий, расширение бюджетного дефицита и дефицит кадров на рынке труда. С прошлого заседания ЦБ рубль ослаб к доллару на 4%, с 73 до 76 рублей за доллар. Сказалось сокращение нефтегазовых доходов страны из-за санкций и геополитические риски. В свои прогнозы на этот год мы закладываем среднегодовой курс рубля к доллару на уровне 75 (мы ожидаем ослабление рубля во втором полугодии до отметок 76-78)". Эксперт полагает, что ЦБ учтёт в решении по ставке дополнительные бюджетные расходы, о которых объявил президент в рамках послания Федеральному собранию. "Сохранение ключевой ставки 7,5% на заседании 17 марта с вероятным ужесточением риторики, на наш взгляд, не окажет влияния на курс рубля, - прогнозирует Васильев. - В то же время возможно небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок на ожиданиях вероятного подъема ключевой ставки позднее в этом году. Вероятное постепенное ужесточение финансовых условий окажет охлаждающее воздействие на потребительский и инвестиционный спрос, что поможет сдержать рост цен". Эксперт Совкомбанка сохраняет свой прогноз по инфляции на конец этого года в 7%. В то же время он полагает, что для достижения этого уровня инфляции может потребоваться более высокая ключевая ставка. "В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России этом году повысит ключевую ставку на 75 б.п., до 8,25% и сохранит её на этом уровне до конца года. Однако в рисковом сценарии в случае ослабления курса рубля к доллару к отметке 80 и выше, а также в случае дальнейшего расширения дефицита бюджета увеличивается вероятность того, что Центробанку в этом году придётся поднять ключевую ставку до 8,5-9%", - резюмирует аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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