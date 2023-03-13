Банк России сохранит ключевую ставку неизменной на заседании 17 марта - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной на заседании 17 марта, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Согласно данным Росстата, годовая потребительская инфляция в России в феврале 2023 года оказалась на 0,78 п.п. ниже январского уровня, замедлившись до 10,99%, что, впрочем, было ожидаемо. В целом продовольственная инфляция в феврале по сравнению с январем выросла на 0,79%, а фрукты и овощи подорожали на 6,7%, но эти темпы почти на 11,4% меньше январского роста цен на данную продукцию. Мы полагаем, что с учетом замедления инфляции в феврале Банк России на заседании совета директоров 17 марта сохранит ключевую процентную ставку на текущем уровне в 7,5%. Однако, принимая во внимание неблагоприятные внешние факторы, мы отмечаем небольшую вероятность подъема ставки на 0,25 п.п.", - пишет эксперт.

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