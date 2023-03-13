Оснований для изменения уровня ставки у ЦБ РФ в марте нет - "Локо-Инвест"

Оснований для изменения уровня ставки на мартовском заседании у Банка России нет, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Ключевое событие недели - пятничное решение ЦБ РФ по ставке, где мы (как и консенсус) не ждем ее изменения с сохранением "ястребиной" риторики (как и в феврале), - пишет эксперт. - Макро-картинка смешанная: экономика выглядит неплохо, инфляционные ожидания повышены, бюджетные риски сохраняются, да и рубль (пока) слабеет. Но важная мера дисбалансов - фактическая инфляция - в феврале была ниже прогнозов, и мартовские недельные цифры говорят о сохранении комфортных уровней. Да и финансовые условиях в РФ, как и в США, продолжали ужесточаться. Причин для роста ставки, которого многие ждали, нет, и пессимисты вынуждены корректировать прогнозы, но и расслабляться ЦБ рано. По-прежнему считаем, что уложиться в прогноз инфляции 5-7% получится без повышения ставки, или оно будет небольшим".

Поэтому для ОФЗ, на взгляд Полевого, решение ЦБ вряд ли что-то изменит, тут по-прежнему важнее действия Минфина на аукционах и бюджетные тренды.

"Для рубля ставка также малозначима - тут важнее потоки, причем не только торговые, но и финансовые, - подчеркивается в комментарии. - ФТС, кстати, начнёт давать основные цифры по внешней торговле, поэтому следить за этой частью "уравнения" будет проще. По-прежнему ждем небольшого роста рубля ближе к концу марта и стабилизацию во 2К23".

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