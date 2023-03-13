Рубль к концу года может укрепиться до 73 руб./$1 - Райффайзенбанк

Рубль к концу года может укрепиться до 73 руб./$1, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"По данным ЦБ, в феврале профицит счета текущих операций снизился до $5,8 млрд ($7,1 млрд в январе 2023 года). В целом счет текущих операций остается слабым (несмотря на то, что обычно начало года - сезонно сильный период для него), в основном, из-за низких цен на нефть и другие товары. Однако мы ожидаем определенного восстановления российского нефтегазового экспорта до конца этого года, и текущая его просадка обусловлена адаптацией к новой реальности, в которой работает эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты, а также меры ценового потолка. По нашим оценкам, профицит счета текущих операций по итогам 2023 года составит $60 млрд", - пишут эксперты банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

Несмотря на снижение профицита текущего счета, он останется одним из основных факторов, который удержит рубль от сильного ослабления в этом году, уверены аналитики. Среди прочих факторов стабилизации национальной валюты - сохранение мер контроля за движением капитала и действие бюджетного правила (которое снижает волатильность рубля и его зависимость от динамики экспортных нефтегазовых доходов).

По оценкам стратегов Райффайзенбанка, колебания курса рубля в этом году могут происходить в диапазоне 70-80 руб./$1, а к концу года он может укрепиться до 73 руб./$1.

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