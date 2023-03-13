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13 марта 2023 года 12:36
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 140 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, говорится в комментарии. "Мосбиржа" показала рост EBITDA и чистой прибыли почти на 30% г/г за 2022 год, - указывают аналитики. - И это несмотря на падение объемов торгов из-за ограничений на участие нерезидентов в торгах. Примечательно, что комиссионные доходы упали почти во всех сегментах, а процентные доходы биржа как год уже не раскрывает. Но, вероятно, именно они стали драйвером прибыли. А еще Набсовет рекомендовал дивиденды. Они оказались ниже ожидаемых - всего 4,84 руб./акцию (ок. 4% доходности), а мы ждали 14,4 руб./акцию (11,7% доходности)". Согласно дивидендной политике, биржа могла направить на дивиденды минимум 60% чистой прибыли или весь свободный денежный поток, а Набсовет предложил выплатить только 30% прибыли, подчеркивают аналитики. "Московская биржа" объяснила, что объявленный размер выплат может быть пересмотрен после аудиторского заключения по отчетности за 2022 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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