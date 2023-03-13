"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 140 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, говорится в комментарии.

"Мосбиржа" показала рост EBITDA и чистой прибыли почти на 30% г/г за 2022 год, - указывают аналитики. - И это несмотря на падение объемов торгов из-за ограничений на участие нерезидентов в торгах. Примечательно, что комиссионные доходы упали почти во всех сегментах, а процентные доходы биржа как год уже не раскрывает. Но, вероятно, именно они стали драйвером прибыли. А еще Набсовет рекомендовал дивиденды. Они оказались ниже ожидаемых - всего 4,84 руб./акцию (ок. 4% доходности), а мы ждали 14,4 руб./акцию (11,7% доходности)".

Согласно дивидендной политике, биржа могла направить на дивиденды минимум 60% чистой прибыли или весь свободный денежный поток, а Набсовет предложил выплатить только 30% прибыли, подчеркивают аналитики. "Московская биржа" объяснила, что объявленный размер выплат может быть пересмотрен после аудиторского заключения по отчетности за 2022 год.

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