ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта - Инвестбанк Синара

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 17 марта, ввиду низкой инфляции последних недель, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России неоднократно указывал на выраженный характер сезонности в ценах на плодоовощную продукцию, поэтому регулятор, принимая решения по денежно-кредитной политике, в первую очередь руководствуется стабильными компонентами ИПЦ, хотя оценивает и разовые инфляционные факторы. Центробанк, как мы предполагаем, оставит ключевую ставку без изменения ввиду низкой инфляции последних недель", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.