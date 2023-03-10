SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целевой ценой 2015 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Бумаги "Группы Позитив" подорожали с января на фоне сильных предварительных результатов за IV квартал и раскрытия большего объема финансовой информации, но потенциал роста сохраняется", - отмечают аналитики.

Стратеги SberCIB Investment Research видят следующие катализаторы роста:

- Спрос на услуги и товары группы вырос из-за массового ухода с российского рынка зарубежных поставщиков и усиления угроз в сфере компьютерной безопасности.

- По предварительным данным, выручка в четвертом квартале выросла на 95%, а EBITDA - на 136%.

- 6 апреля может стать поворотным моментом для акций группы - в этот день она опубликует консолидированную отчетность за 2022 год и прогнозы на 2023 год. Накануне, 5 апреля, состоится внеочередное собрание акционеров, на котором может рассматриваться вопрос о дивидендах за первый квартал 2023 года, и это еще один потенциальный катализатор роста котировок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.