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10 марта 2023 года 18:40
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Sempra Energy до $170
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Sempra Energy со $192 до $170 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Sempra недавно отчиталась за 4К22: скорректированная прибыль составила $743 млн, или $2,35/акц., что выше значения за 4К21 ($2,16) и консенсуса ($2,06). Мы подтверждаем оценку скорректированной прибыли в 2023 году на уровне $9,0/акц. Мы ожидаем рост показателя в следующем году на фоне повышения выручки за счет реализации новых проектов. В 2024 году скорректированная прибыль, по нашим прогнозам, достигнет $9,60/акц. Мы позитивно оцениваем рост инвестиций в передачу энергии и сильные результаты в регулируемой электроэнергетике", - пишут эксперты "БКС МИ". Недавно компания объявила о повышении квартального дивиденда на 4% до $1,19/акц., или $4,76 за год, отмечается в обзоре. Дивдоходность порядка 3,2% несколько ниже, чем среднее по компаниям-аналогам (3,4%). "В 2022 году наблюдался рост цен на СПГ и газ на фоне геополитической ситуации, поскольку США стали ведущим экспортером СПГ в мире, - напоминают аналитики. - Мы ожидаем замедление роста спроса на рынке СПГ с недавних максимумов, но сохранение сильной динамики на фоне экологической повестки. Также мы прогнозируем сохранение высоких показателей энергетических активов компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SEMPRA/ENERGY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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