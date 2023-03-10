"БКС МИ" понизил целевую цену акций Sempra Energy до $170

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Sempra Energy со $192 до $170 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Sempra недавно отчиталась за 4К22: скорректированная прибыль составила $743 млн, или $2,35/акц., что выше значения за 4К21 ($2,16) и консенсуса ($2,06). Мы подтверждаем оценку скорректированной прибыли в 2023 году на уровне $9,0/акц. Мы ожидаем рост показателя в следующем году на фоне повышения выручки за счет реализации новых проектов. В 2024 году скорректированная прибыль, по нашим прогнозам, достигнет $9,60/акц. Мы позитивно оцениваем рост инвестиций в передачу энергии и сильные результаты в регулируемой электроэнергетике", - пишут эксперты "БКС МИ".

Недавно компания объявила о повышении квартального дивиденда на 4% до $1,19/акц., или $4,76 за год, отмечается в обзоре. Дивдоходность порядка 3,2% несколько ниже, чем среднее по компаниям-аналогам (3,4%).

"В 2022 году наблюдался рост цен на СПГ и газ на фоне геополитической ситуации, поскольку США стали ведущим экспортером СПГ в мире, - напоминают аналитики. - Мы ожидаем замедление роста спроса на рынке СПГ с недавних максимумов, но сохранение сильной динамики на фоне экологической повестки. Также мы прогнозируем сохранение высоких показателей энергетических активов компании".

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