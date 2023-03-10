Акции Белуги, Polymetal и TCS Group будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Белуга Групп", Polymetal и TCS Group будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"13 марта совет директоров "Белуги" должен дать рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2022 года. 10 марта компания опубликовала сильные финансовые результаты за II полугодие. За акциями Beluga Group стоит следить на следующей неделе также из-за того, что волатильность в них сильно выросла в последние дни", - пишет эксперт.

Средне- и долгосрочные ожидания по бумаге, на взгляд Пучкарева, позитивные, но краткосрочно есть повышенная вероятность коррекционного отката на фоне перегретости. "Ближайшей зоной поддержки можно выделить 3050-3100 руб. Если сюрпризов по дивидендам не будет, то спекулятивный спрос в бумаге может быстро уйти", - полагает аналитик.

Polymetal опубликует финансовые результаты за II полугодие 16 марта. Выручка по итогам операционных результатов выросла за полугодие на 30%, поэтому отчет ожидается сильным, особенно на контрасте тяжелого I полугодия, подчеркивается в комментарии. На Дне инвестора в январе компания отмечала, что рассматривается перерегистрация в Казахстан. Если появятся какие-либо новости о прогрессе в данном вопросе, это, на взгляд Пучкарева, может стать локальным драйвером для роста акций.

"Техническая картина в бумаге умеренно позитивная. Растущий тренд остается в силе, сигналом к дальнейшему подъему станет пробой предыдущего максимума в районе 525 руб. В таком случае ориентиром роста станет 585 руб.", - прогнозирует эксперт.

TCS Group планирует представить финансовые результаты по МСФО 15 марта. Отчет ожидается в сокращенном виде из-за действующих ограничений ЦБ. По мнению аналитика, сильных результатов ожидать не стоит, так как стоимость фондирования остается повышенной, что давит на процентные доходы банка. При этом продолжающийся приток новых клиентов должен подтвердить статус TCS Group в качестве "истории роста", а позитивный финансовый результат за год добавит инвесторам уверенности в перспективах акций.

"Акции торгуются в боковике после объявления последнего пакета санкций, затронувшего банк, - указывает Пучкарев. - Краткосрочные ожидания преимущественно нейтральные. Позитивным сигналом стал бы пробой 2850 руб. - это позволило бы выйти к ключевому среднесрочному сопротивлению 3250 руб. Снизу основной зоной поддержки выступает 2300-2400 руб.".

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