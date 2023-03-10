Прибыль Сбербанка в 2023г может приблизиться к докризисному уровню - "Открытие Инвестиции"

Прибыль Сбербанка в 2023г может приблизиться к докризисному уровню, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.

"Публикация сокращенной годовой отчетности по МСФО (ранее на ежемесячной основе раскрывались результаты по РПБУ) удивила более существенным ростом ключевых доходов: чистые процентные выросли на 6,6%, комиссионные - на 15,4%, - отмечает эксперт. - Вместе с тем выше ожиданий оказалась и расходная часть, в связи с чем чистая прибыль по итогам года составила 270,5 млрд руб. При этом Сбербанк также раскрыл результаты деятельности за февраль. Темпы роста ключевых доходов сохранились, рост операционных расходов ускорился с 2,4% в январе до 8,8% в феврале в годовом выражении. Чистая прибыль накопленным итогом за два месяца текущего года уже составила 225 млрд рублей, рентабельность капитала находится на высоком уровне в 23,8%. В текущем году прибыль Сбербанка может приблизиться к докризисному уровню".

По мнению Прохоровой, результаты подтвердили надежность бизнес-модели Сбербанка, в очередной раз прошедшей испытание на прочность. Банк нарастил капитал на 3%, активы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% - нормативы достаточности капитала по сравнению с прошлым годом улучшились.

"Накопленного запаса прочности хватает не только для возврата к дивидендам по итогам завершившегося года, но и для более внушительной выплаты, нежели предусмотренный дивидендной политикой минимум в 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, среди акционеров может быть распределено от 6 до 13 рублей на акцию, что будет подразумевать дивидендную доходность в диапазоне 4-7%", - пишет аналитик.

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