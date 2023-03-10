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10 марта 2023 года 17:31
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Xiaomi
"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi с "держать" до "покупать" и подтверждает целевую цену на уровне HKD13,30 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста составляет 17,1% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткмпании. "Акции Xiaomi достигли своей целевой цены в конце января, но с тех пор скорректировались вместе с широким рынком, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Это позволяет нам повысить рейтинг бумаг компании до "покупать". В ближайшие недели Xiaomi опубликует отчетность за 4К22 и 2022 год, но наши ожидания по компании весьма скромные. Сокращение глобальной отрасли смартфонов в 2022 году привело к падению выручки и прибыли компании. В 2023 году ситуация в отрасли если и улучшится, то незначительно. В то же время котировки Xiaomi поддерживают новости о скором выпуске собственного электромобиля, старт массового выпуска которого запланирован на 1П 2024". Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель потребительской электроники (смартфонов, ноутбуков, планшетов, "умных" устройств, бытовой техники по стандартам "умного" дома). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-XIAOMI-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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