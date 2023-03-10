Инвесторам в драгметаллы стоит обратить внимание на серебро на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам, планирующим нарастить позиции в драгоценных металлах, на следующей неделе стоит обратить внимание на покупку серебра, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Сырьевые активы по-прежнему остаются под давлением и продолжают торговаться в рамках нисходящих каналов и трендов. На предстоящей неделе, вероятно, снижение продолжится "широким фронтом активов", хотя и менее агрессивно. Стоит обратить внимание, что в драгоценных металлах серебро просело значительно сильнее золота, расширив спредовые величины. Инвесторам, которые планируют нарастить позиции в драгоценных металлах, на неделе стоит обратить внимание на покупку именно серебра. Спекулятивно настроенным инвесторам стоит обратить внимание на растущую волатильность в динамике нефти, и соответственно, можно поработать в ней, открывая позиции от границ каналов", - указывает Беришев в комментарии.

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