"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Норникеля до 17300 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" до уровня 17300 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был при этом сохранен экспертами.

"Мы пересмотрели целевую цену акций эмитента в сторону понижения после выхода финансового отчета за 2022 год и снижения прогнозов по добыче. Тем не менее компания сохраняет положение важного поставщика промышленных металлов, цены на которые показывают рост после отказа КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19. Мы считаем, что цена бумаг "Норникеля" уже учитывает фактор снижения дивидендной доходности после истечения срока действия акционерного соглашения и еще имеет потенциал для продолжения роста", - указывает аналитик Алексей Калачев.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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