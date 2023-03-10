ЦБР, возможно, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам заседания 17 марта - Райффайзенбанк

Банк России, возможно, сохранит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Ожидания аналитиков в части инфляции на 2023 год остались на уровне 6,0% г/г (в нашем прогнозе - 6,8% г/г), что, в отличие от оценок ВВП, соответствует середине диапазона ЦБ (5...7% г/г). Для достижения такой инфляции большинство экспертов (включая нас) предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца 2023 года, - говорится в комментарии. - Ключевым риском для этого сценария является темп и уровень фискального стимулирования. ЦБ полагает, что возможное расширение бюджетного дефицита может подогреть рост цен, в ответ на который потребуется ужесточение монетарных условий. Впрочем, на текущий момент, несмотря на не сезонно высокий уровень расходов за первые два месяца 2023 года, Минфин не сигнализирует об отклонении от плана. С учетом этого и сохранения стабильной инфляционной картины, на наш взгляд, регулятор будет стремиться не ужесточать монетарную политику избыточно с целью не переохладить и без того слабый потребительский спрос".

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