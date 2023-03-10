"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 15,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: 12,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") завершила сделку по приобретению у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей Park Inn by Radisson, Radisson Blu, Olympia Garden и Radisson Blu Royal, расположенных в четырех городах России. Сумма сделки - 200 млн евро. Совокупный номерной фонд приобретенных отелей - 4078 единиц, общая площадь гостиниц - 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году - 6,2 млрд руб." - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 12,4 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Ее инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний из различных секторов экономики: телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес.

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