Акции Белуги остаются одной из самых интересных историй в потребсекторе - "Мои Инвестиции"

Акции Beluga Group остаются одной из самых интересных историй в потребительском секторе благодаря двузначным темпам роста выручки (примерно 17% г/г в 2023 году) и привлекательной дивидендной доходности (около 8% за 2023 год), считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елизавета Лебедева.

"Beluga опубликовала сильные финансовые результаты за 2022 год. Компания является бенефициаром ухода иностранных производителей, а собственная розничная сеть поддерживает рост оборотов. Акции торгуются по мультипликатору 3,1x EV/EBITDA 2023 (на уровне мультипликаторов продуктовых ритейлеров)", - указывает эксперт в комментарии.

Также Лебедева обращает внимание, что 13 марта совет директоров эмитента рассмотрит вопрос о финальном дивиденде за 2022 год. "Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Исходя из дивидендной политики, финальный дивиденд может составить около 100-120 рублей на акцию, дивидендная доходность - 3-3,5%", - отмечает она в материале.

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