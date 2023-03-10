"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Block с целью $82,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Block Inc. с целью $82,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,06%, стоп-приказ: $71,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совокупная квартальная выручка финтех-компании Block по итогам IV квартала 2022 года выросла на 14% в годовом выражении и составила $4,65 млрд, превысив консенсус-прогноз $4,55 млрд. Без учета доходов от биткойна выручка эмитента зафиксировала рост на 33% в годовом выражении и составила $2,82 млрд. Компания показала сильные результаты за 2022 год, и мы позитивно оцениваем перспективы на среднесрочном и долгосрочном горизонтах. После сильного снижения капитализации Block в прошлом году сейчас фундаментальная оценка компании по основным мультипликаторам выглядит вполне адекватной", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения цена откатилась к уровню, который ранее пробила в рамках восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить за нижним уровнем, а тейк-профит - перед следующим уровнем сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $71,5 риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

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