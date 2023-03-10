ПСБ рекомендует покупать акции Белуги с целью 4300 руб

Аналитики "Промсвязьбанка" (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Белуга групп" с целевой ценой 4300 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.

"Финансовые результаты компании за 2022 год позитивны: выручка +30%, показатель EBITDA +66%, чистая прибыль +119%, - отмечают эксперты. - Увеличились отгрузки как собственного бренда, так и импортируемых. Активно продолжила развиваться собственная розничная сеть "ВинЛаб": объем продаж вырос на 52,3%, а средний чек - на 11,1%".

13 марта Совет директоров "Белуги" даст рекомендации по дивидендам за 2022 год. Согласно дивполитике, акционерам направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Аналитики ПСБ оценивают возможные дивиденды в размере 100 руб. (доходность 3-4%), что в сумме с уже выплаченными дивидендами составит 11% доходности за 2022 год.

"По итогам 2023 года можно рассчитывать на 450руб./акцию (доходность более 10%). Рекомендуем бумаги к покупке c целевой ценой в 4300 руб. за штуку", - указывают эксперты банка.

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