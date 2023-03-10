Торговый диапазон для рубля в ближайшей перспективе составит 74-76 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Торговый диапазон для рубля в ближайшей перспективе составит 74-76 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Широкий диапазон в 70-80 руб./$1 остаётся актуальным для 2023 года, - прогнозирует эксперт. - Нефтяники во многом перестроили свои цепочки поставок, и мы не исключаем того факта, что худшая точка с позиции нефтегазовых доходов уже пройдена. Поэтому выбор между более узкими диапазонами в 70-75 и 75-80 руб./$1 может определяться внешней ценовой конъюнктурой. Пока новая схема налогообложения в нефтяной отрасли РФ не вступила в силу, а оценки рынка будущих действий ФРС оказывают давление на нефтяные котировки, несмотря на открытие китайской экономики, отметка 75 руб./$1 остаётся актуальной. Ожидаем в ближайшие недели диапазон 74-76 руб./$1".

Чтобы USD/RUB перешёл в диапазон 70-75 руб./$1, цены на нефть на мировом рынке должны уверенно закрепиться выше $85 за баррель Brent, а затем подняться до $90-95 за баррель, считает Шульгин. И наоборот, снижение цен на нефть Brent в устойчивый диапазон $70-80 за баррель будет стимулировать USD/RUB сохранять диапазон в 75-80 руб./$1.

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