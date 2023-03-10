"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway по итогам опубликованной 26 февраля отчетности за 4К22, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка Berkshire Hathaway в 4К22 выросла на 9% г/г, до $78,2 млрд, - отмечают эксперты. - Чистая операционная прибыль снизилась на 8% на фоне падения поступлений от андеррайтинга в страховании и прибыли по железнодорожным активам, а также из-за убытков по курсовым разницам. Прибыль на разводненную акцию класса B составила $3,06 против $3,27 годом ранее. В целом мы позитивно смотрим на перспективы Berkshire Hathaway: рост котировок более чем вдвое превышает динамику S&P 500 с 1965 года (+19,8% против +9,9% соответственно). Вместе с тем доходы Berkshire Hathaway чувствительны к макроконъюнктуре".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.