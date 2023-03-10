"Солид Брокер" рекомендует держать акции Мосбиржи

Аналитики "Солид Брокер" рекомендуют держать акции "Московской биржи", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Отметим, что Мосбиржа в очередной раз публикует не сам отчет МСФО за 2022 год, а лишь пресс-релиз с отдельными данными на основе МСФО. Несмотря на то что комиссионные доходы снизились, мы наблюдаем тенденцию к их восстановлению квартал к кварталу. Объемы торгов на рынке акций приблизились к уровням 2019 года из-за практического отсутствия нерезидентов, однако денежный рынок и валютный рынок чувствуют себя куда более уверенно. Тем не менее, на наш взгляд, основную прибавку биржа получила за счет процентного дохода, так как уровень валютных ставок заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Однако этот доход не раскрывается, и узнать детали пока не представляется возможным, - указывают эксперты. - Для акционеров вышедшая отчетность, на наш взгляд, позитивна. Биржа достигла рекордной прибыли и вполне может объявить дивиденд свыше 12 рублей на акцию, что составляет почти 10% дивидендной доходности. Дальнейшие перспективы эмитента связаны в основном с комиссионным доходом. Здесь у нас пока нет уверенности в его устойчивости, хотя предпосылки для дальнейшего роста появляются".

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