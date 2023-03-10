Возможны локальные отскоки Hang Seng в ближайшие сессии - БКС Экспресс

Возможны локальные отскоки индекса Hang Seng в ближайшие торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng демонстрирует снижение на торгах в пятницу вслед за западными площадками, в моменте бенчмарк терял 2,9%. На ближайших сессиях возможны локальные отскоки. Если же не появятся новые значимые драйверы, индекс может затем продолжить коррекцию в зону 18800-19300 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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