"БКС МИ" рекомендует покупать акции Parker Hannifin с целью $390

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Parker Hannifin Corp. с целевой ценой $390 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Промышленная компания Parker Hannifin - одна из немногих в составе индекса S&P 500, кто повышает прогнозы прибыли на акцию (EPS). Недавно компания опубликовала результаты за 2К23: скорректированная EPS выросла на 7% и превзошла консенсус. Менеджмент повысил ориентиры на финансовый 2023 год. Компания ожидает органический рост продаж в пределах 6-8% и скорректированную EPS на уровне $19,2-19,7, что выше ее собственного предыдущего прогноза $18,6-19,3. Относительно аналогов мультипликаторы Parker-Hannifin неоднородны, но в целом указывают на недооцененность бумаг", - пишут эксперты.

Parker Hannifin Corp. выпускает технологии и системы контроля и управления движением жидкостных, газовых и воздушных сред в гидравлических, пневматических и вакуумных системах различного назначения.

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