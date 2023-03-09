"БКС МИ" повысил целевую цену акций Vertex Pharmaceuticals до $350

Аналитики "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") повысили целевую цену акций Vertex Pharmaceuticals с $303 до $350 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

"Выручка компании за 4К22 составила $2,3 млрд (+11% г/г, -1% к/к), в рамках ожидания консенсуса. Скорректированная EBITDA достигла $1,2 млрд (+19% г/г, -8% к/к). Чистая прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 11% г/г до $3,76, на 7% лучше ожиданий. Ближайшим кандидатом на одобрение является генная терапия exa-cel (разработана в партнерстве с CRISPR Therapeutics). Решения регуляторов ожидаются во 2П23. Целевой рынок для препарата оценивается в 32 тыс. пациентов (потенциальные пиковые продажи - до $2 млрд в год). Еще одним катализатором может стать одобрение обезболивающего VX-548 в 2024 году. Целевой рынок только в США оценивается в $4 млрд", - пишут эксперты "БКС МИ".

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