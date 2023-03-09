Средняя цена нефти в 2023г составит, скорее всего, примерно $84/барр. - ПСБ

Средняя цена нефти марки Brent в 2023 году составит, скорее всего, примерно $84 за баррель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы полагаем, что средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году будет в районе $84 за баррель. Видим риски вхождения в фазу экономического спада развитых стран, но эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты вкупе с действиями ОПЕК+ приведут к дефициту предложения на мировом рынке. Поддержкой также выступит ожидаемое нами восстановление деловой активности, а значит, и спроса со стороны Китая", - указывают эксперты в комментарии.

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