SberCIB снизил прогнозную цену акций Газпрома до 160 руб

Аналитики SberCIB Investment Research понизили прогнозную стоимость акций "Газпрома" до 160 рублей за штуку, сообщается в материале инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Газ в Европе дешевеет уже два месяца: погода зимой оказалась теплой и потребление газа и электричества снизилось. Одновременно растут поставки СПГ, а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) остаются значительными. Как мы считаем, даже если спрос на газ в Европе больше сокращаться не будет, а добыча немного уменьшится, то текущих запасов в ПХГ хватит, чтобы безболезненно пройти 2023 год. Это может способствовать дальнейшему снижению цен, что отразится на цене реализации и выручке "Газпрома" от продаж в Европе в этом году. По оценке, средняя цена поставок газа компании в Европу составит около $700/тыс. куб. м в 2023 году, а к 2026 году постепенно вернется к $300-330/тыс. куб. м. Из позитивного - ожидаемый дивиденд за 2023 год может достичь 23 рубля на акцию, а дивидендная доходность - 14%", - указывают аналитики SberCIB.

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