Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций GM

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций General Motors (GM), сообщается в материале аналитика Ирины Фомкиной.

"Мы считаем, что новость о низких темпах производства GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq не окажет давления на котировки бумаг компании, - отмечает эксперт. - Полагаем, что выпуск электромобилей ускорится во 2П23. При этом основной спрос на продукцию General Motors в ближайшие годы все еще придется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и на более дешевые, чем GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq, электромобили Chevrolet Bolt. По нашим оценкам, продажи электромобилей достигнут 15% в общей выручке компании к 2025 году, при этом бoльшую часть займут дешевые электрокары".

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