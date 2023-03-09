Бумаги Сбербанка остаются интересной инвестиционной идеей - "Велес Капитал"

Бумаги Сбербанка остаются интересной инвестиционной идеей на российском фондовом рынке с расчетом на увеличение финансовой прозрачности, возвращение к дивидендам и общую популярность у частных инвесторов, считает аналитик инвестиционной компании "Алго Капитал" Елена Кожухова.

"Цены акций Сбербанка в четверг скорректировались вниз после обновления в начале дня пиков с февраля и апреля прошлого года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Сбербанк сообщил о падении чистой прибыли по МСФО за 2022 год до 270,5 млрд руб., которая тем не менее превысила средний прогноз (266 млрд руб.). Решение по дивидендам эмитент планирует принять в марте. Глава Сбербанка Герман Греф при этом выразил надежду на то, что прибыль за текущий год будет близка к докризисной. Не исключено, что банк в 2023 году произведет взнос в бюджет с прибыли прошлых лет, но большого влияния на результаты, по оценкам Грефа, это не окажет", - отмечает эксперт в комментарии.

"Обыкновенные акции эмитента с технической точки зрения почти достигли обозначенного нами в январе целевого уровня 175 руб. и все еще не выглядят перекупленными ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах. Бумаги продолжают движение к уровням, наблюдавшимся в период начала спецоперации, с ближайшими сопротивлениями 182 руб., 190 руб. и 200 руб. Важные поддержки расположены у 166 руб. и 156 руб. (закрепление ниже может предупреждать о возможной смене тренда), - указывает Кожухова. - В целом на данный момент не наблюдается технических причин, которые препятствовали бы дальнейшему повышению, особенно в случае объявления о дивидендах (вне зависимости от размера возможных выплат). Сбербанк при прочих равных остается интересной инвестиционной идей с расчетом на увеличение финансовой прозрачности, возвращение к дивидендам и общую популярность бумаги у частных инвесторов. Банковский сектор в текущих условиях полагается главным образом на состояние российской экономики, которая продолжит адаптироваться под изменяющиеся условия".

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