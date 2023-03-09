Вероятность выплаты дивидендов HeadHunter в 1П23 низка - Альфа-банк

Вероятность выплаты дивидендов HeadHunter в I полугодии 2023г низка, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

"Результаты HeadHunter за 4К22 приятно удивили на уровне выручки, которая продемонстрировала рост на 9% г/г после двух кварталов стагнации, - пишет эксперт. - Позитивная динамика выручки в 4К22 предполагает потенциал повышения наших оценок на 2023 год. Рентабельность EBITDA ожидаемо снизилась кв/кв до 52,5% в результате действия сезонных факторов - увеличения рекламной интенсивности и роста расходов на профессиональные услуги. На конец 2022 года HeadHunter аккумулировал на балансе денежные средства на сумму 9,3 млрд руб., чистая денежная позиция составила 1,8 млрд руб. В условиях неопределенности компания продолжает придерживаться консервативного подхода к управлению ликвидностью и наращивать "денежную подушку" на балансе, что, с нашей точки зрения, указывает на низкую вероятность выплаты дивидендов акционерам, как минимум, на горизонте 1П23".

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