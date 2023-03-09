Возможна консолидация рубля около 76 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможна консолидация рубля около 76 руб./$1 в ближайшее время, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В первой половине дня доллар поднимался до 76,3 руб., обновив очередной максимум с 27 февраля. Однако удержаться выше 76 доллар не смог и вторую половину дня встречал вблизи 75,9 руб./$1, - отмечает эксперт. - В парах с евро и юанем рубль и вовсе демонстрировал укрепление, хотя в утренние часы также терял позиции. Глобальные инвесторы начали фиксировать прибыль по USD (индекс доллара днем терял около 0,3%), что постепенно склоняло чашу весов в пользу рубля и на российском рынке. До публикации данных по рынку труда США в пятницу вряд ли стоит ожидать резкого изменения в основных валютных парах на внешнем рынке. Соответственно в паре доллар/рубль основное движение вероятно сохранится вблизи уровня 76 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.