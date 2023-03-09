Вероятно продолжение ослабления рубля до конца текущей недели - "Финам"

Вероятно продолжение ослабления рубля до конца текущей недели, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Минфин на текущей неделе предоставил предварительные данные по бюджету. Его дефицит составил 2,6 трлн руб. при запланированном годовом показателе 3 трлн руб. В среднесрочном инвестиционном горизонте это оказывает серьезное давление на рубль. На фоне падения нефтяных котировок на текущей неделе и в краткосрочной перспективе не наблюдается позитива для рубля. Тренд на укрепление доллара, скорее всего, продолжится, и к окончанию текущей недели, вероятно, котировки достигнут уровня предыдущих локальных максимумов в районе 76,20-76,40 руб./$1", - пишет аналитик Максим Пухов.

По мнению эксперта, за счет относительно стабильных котировок юаня по отношению к доллару наблюдается достаточно тесная корреляция с ситуацией в "доллар - рубль": юань укрепляется по отношению к доллару, и в течение текущей недели котировки могут вернуться к локальным максимумам, в район 11 руб. за юань.

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