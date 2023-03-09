Акции Сбербанка привлекательны для покупки в текущий момент - ПСБ

Акции Сбербанка привлекательны для покупки в текущий момент с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты Сбербанка за 2022 год подтверждают хорошую базу для восстановления прибыли в 2023 году: ЧКД и ЧПД показывают устойчивые темпы роста, а высокий уровень резервирования может стать дополнительным источником прибыли при частичном роспуске резервов или буфером при ухудшении геополитической ситуации. По итогам звонка с инвесторами ждем подтверждения позитивных прогнозов банка на 2023 год. Герман Греф подтвердил намерение выплатить дивиденды за прошлый год. Считаем акции Сбербанка привлекательными, целевая цена - 245 руб. за штуку", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.