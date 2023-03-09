Сохраняются риски роста пары доллар/рубль выше 76 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Сохраняются риски роста пары доллар/рубль выше 76 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник слабел в преддверии выходного дня, - напоминают в банке. - В четверг курс USD/RUB коррекционно снизился к 75,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшее время риски роста курса USD/RUB выше 76 руб./$1 сохранятся в том числе на фоне сократившихся продаж юаней по бюджетному правилу и укрепившегося на глобальном рынке доллара".

Нефтяные цены, в свою очередь, за последние дни заметно снизились после жестких заявлений главы ФРС, усиливших опасения рецессии и последующего снижения спроса на нефть. Недельные данные от Минэнерго США в среду указали на неожиданное снижение запасов нефти на 1,7 млн барр. (прогноз +1,2 млн барр.).

Тем не менее в текущих условиях фьючерсы Brent не растут в ответ на статистику по запасам. Вероятно, нефтяные цены пока не будут показывать ярко выраженную динамику в ожидании завтрашней публикации трудовых данных в США, полагают аналитки банка.

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