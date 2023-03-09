Продолжение роста индекса Hang Seng возможно при появлении позитивных драйверов - БКС Экспресс

Продолжение роста индекса Hang Seng с текущего уровня возможно только при появлении новых позитивных драйверов, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг демонстрирует умеренный рост на фоне данных по инфляции за февраль. С текущих уровней продолжение роста возможно только при появлении позитивных драйверов. Постепенно начала расти вероятность снижения в район 18 800-19 300 пунктов. Если бенчмарк снизится до данных значений, а фундаментальная картина значительно не ухудшится, то можно начинать рассматривать активные покупки", - указывает аналитик в комментарии.

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