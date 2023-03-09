Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $82-85/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $82-85 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ).

"Майский фьючерс на нефть Brent во вторник и среду ушел вниз к минимумам за неделю, сегодня торгуется все еще ниже $83/барр. Поводом стала более жесткая риторика главы ФРС. Теперь трейдеры с большей вероятностью (76,4%) ждут роста ставки на 50 б.п., чем на 25 б.п. Таким образом, фактор поддержки для нефти со стороны Китая пока отошел на второй план, и цены, вероятно, останутся в боковом диапазоне $82-85/барр. как минимум до публикации февральских статданных по инфляции в США (14 марта)", - отмечают аналитики банка.

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